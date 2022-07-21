Евросоюз ввел санкции против «Сбера», Собянина и Безрукова

Евросоюз объявил очередной пакет ограничительных мер против России. В седьмой санкционный список включили Сбербанк, мэра Москвы Сергея Собянина и актера Сергея Безрукова.

Новый пакет санкций опубликовали в Официальном журнале Евросоюза. Всего в перечень вошли 57 российских физических и юридических лиц. Также в пакет включили расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения и частичное эмбарго на золото.

«Санкции распространяются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов», — заявили авторы документа.

В санкционном списке оказались Сбербанк, фонд «Русский мир», мэр столицы Сергей Собянин и актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

О согласовании седьмого пакета санкций днем 21 июля сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ограничения начинают действовать после публикации в журнале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла истинную цель антироссийских санкций. По ее словам, ограничительные меры ослабляют саму Европу, поэтому проблемы Евросоюза только усугубятся.