Власть 04 февраля 2023, 12:26 Медведев отказал европейцам в сочувствии Зампред Совбеза Медведев: европейцы расплачиваются за санкции и поставки оружия Украине РИА «Новости»

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Жители Европы расплачиваются за антироссийские санкции и военную помощь Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.

«„Евролидерам“ нет дела до собственных граждан. В угоду американскому сюзерену эти карликовые правители готовы на все, лишь бы удержаться у власти», — сказал политик.

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Он обратил внимание, что за санкции и поставки оружия киевскому режиму расплачиваются рядовые европейцы. Медведев признался, что ему не жаль жителей стран ЕС.

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По его словам, в сочувствии больше нуждаются люди Донбасса и других территорий, которые подвергаются атакам боевиков ВСУ. Европейцам Медведев посоветовал пожалеть самих себя за то, что выбрали убогих руководителей.

Ранее Медведев заявил, что США способны щелчком пальца завершить конфликт, который сами же и спровоцировали, но не заинтересованы в этом.