Власть 22 марта 2024, 05:13 «Это она так переживает?» Захарова осудила идею фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из РФ Захарова: пошлины на российское зерно усугубят ситуацию с продовольствием в мире Pixabay

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Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из Белоруссии и России. В Telegram-канале она написала, что эти меры усугубят и без того абсурдную ситуацию на рынке продовольствия.

«Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире?» — задала вопрос Захарова.

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Российский дипломат отметила, что эти меры лишь «усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире».

По мнению фон дер Ляйен, которое она озвучила по итогам саммита ЕС, повышение пошлины на российское и белорусское зерно предотвратит «дестабилизацию европейского рынка», а также лишит Россию доходов от торговли с Евросоюзом.

Также глава ЕК отметила, что лидеры стар ЕС не пришли к согласию по поводу использования доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины.