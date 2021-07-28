«Это недопустимо!» Путин потребовал пересмотреть планы по капитальному ремонту в школах России

В среду, 28 июля, президент России Владимир Путин потребовал пересмотреть план по проведению капитального ремонта в школах. Его удивило количество учреждений, находящихся в аварийном состоянии. Его речь прозвучала в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями — их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента, что недопустимо, находятся в аварийном состоянии», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что эта программа должная быть подготовлена правительством до конца года с выделением необходимого финансирования.

В ходе сегодняшней встречи с главами Минпросвещения и Минтруда Сергеем Кравцовым и Антоном Котяковым, которые выступили с докладами о подготовке выплат на школьников, президент РФ Владимир Путин предложил перенести начало выплат на 2 августа. Ранее дата выплат по 10 тысяч рублей была установлена на 16 августа. Средства смогут получить родители всех школьников в возрасте от шести до 18 лет. Кроме того, поддержка коснется и учащихся с ограничениями по здоровью старше 18 лет.