«Путинские» выплаты на школьников перечислят раньше

Президент РФ Владимир Путин предложил перенести начало выплат на школьников на 2 августа. Об этом сообщил ТАСС.

Российский лидер выступил с инициативой о начислении всем семьям со школьниками в возрасте от шести до 18 лет единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года. Правительство установило дату начало выплат на 16 августа. Но глава государства поставил вопрос о том, чтобы школьники могли получить деньги раньше.

Президент предложил начать выплаты уже с 2 августа.

Путин заявил об этом в ходе встречи с главами Минпросвещения и Минтруда Сергеем Кравцовым и Антоном Котяковым, которые выступили с докладами о подготовке выплат на школьников.

Котяков также сообщил, что заявления на школьные выплаты уже поступили в ПФР от 12,4 миллиона родителей.

Выплаты смогут получить родители всех школьников в возрасте от шести до 18 лет. Кроме того, поддержка коснется и школьников с ограничениями по здоровью старше 18 лет.

Прием заявлений на школьные выплаты стартовал 15 июля. На эти цели было выделено 204 миллиарда рублей.