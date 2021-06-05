«Этих напугаем, с этими договоримся». Путин заявил, что США идут по пути СССР

США слишком уверены в своем могуществе и тем самым лишь создают себе проблемы, с которыми не справятся, как это произошло с Советским Союзом. Об этом в ходе ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

Российский лидер заявил, что США уверенной поступью идут по пути СССР.

«В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки — этих купим, этих напугаем, с этими договоримся», — отметил Путин.

Империи полагаются на свое могущество и считают, что это поможет им решить все проблемы. Но когда проблем становится все больше, наступает момент, когда с ними уже невозможно справиться, указал президент РФ.

Глава государства также призвал США смириться с тем, что Россия была, есть и будет. По его словам, именно американцы загнали отношения между странами в то состояние, в котором они находятся сейчас. Путин заявил, что Штаты вводят санкции по любому поводу или даже вообще без него — просто потому, что Россия существует.