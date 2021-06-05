Путин призвал США смириться с тем, что Россия есть, была и будет

Россия есть, была и будет, и США придется с этим смириться, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сказал об этом на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ, сообщило РИА «Новости».

Не Россия загнала отношения с США в то состояние, в котором они сейчас находятся, обратил внимание президент.

«Ведь мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям», — подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что США первыми начали вводить санкции и продолжают это делать по любому поводу, либо без повода вообще.

«Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет», — заявил Путин.

Соединенные Штаты тоже есть и будут, добавил он. Путин отметил, что США играют важную роль в мире.

«Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль», — заметил он.

Президент РФ выразил надежду, что его грядущая встреча с американским коллегой Джо Байденом, которая состоится 16 июня в Женеве, будет конструктивной.

Ранее Путин заявил, что не ожидает каких-то прорывов по результатам переговоров с Байденом.