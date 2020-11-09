Еще один вице-премьер появится в России
Президент Владимир Путин ввел в России еще один пост вице-премьера. Об этом говорится в его указе, опубликованном на сайте Кремля.
Изменения внесены в указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Они коснулись первого пункта документа.
«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в тексте указа.
В их число входят один первый заместитель председателя правительства РФ, заместитель главы Кабмина — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства.
Указ вступает в силу со дня его подписания.