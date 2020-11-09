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    09 ноября 2020, 10:44

    Еще один вице-премьер появится в России

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин ввел в России еще один пост вице-премьера. Об этом говорится в его указе, опубликованном на сайте Кремля.
    Еще один вице-премьер появится в России

    Изменения внесены в указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Они коснулись первого пункта документа.

    «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей», — говорится в тексте указа.

    В их число входят один первый заместитель председателя правительства РФ, заместитель главы Кабмина — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства.

    Указ вступает в силу со дня его подписания.