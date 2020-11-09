Цуканова освободили от должности полпреда на Урале. Его место занял Якушев

Президент Владимир Путин освободил от должности президентского полпреда на Урале Николая Цуканова. Об этом говорится в указе главы государства.

Документ начинает действовать 9 ноября. Новым полпредом назначен Владимир Якушев. До последнего времени он был главой Минстроя РФ. Теперь указом президента он освобожден от этой должности.

Николай Цуканов был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе 26 июня 2018 года. Его политическая деятельность началась в 2005 году. Тогда он стал мэром муниципального образования Гусевский городской округ, позже — главой Гусевского муниципального района Калининградской области. В период с 2010 по 2016 год являлся губернатором региона. В 2016–2017 годах был полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе, с 25 декабря 2017 года стал помощником президента Российской Федерации.

Владимир Якушев являлся вице-губернатором Тюменской области в то время, когда регион возглавлял Сергей Собянин. С марта 2004 года Якушев стал мэром Тюмени, а в ноябре 2005 года — губернатором региона. Это кресло он занимал до 18 мая 2018 года. После этого получил портфель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Кто займет его место, неизвестно.