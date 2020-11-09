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    09 ноября 2020, 10:46

    Цуканова освободили от должности полпреда на Урале. Его место занял Якушев

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин освободил от должности президентского полпреда на Урале Николая Цуканова. Об этом говорится в указе главы государства.
    Цуканова освободили от должности полпреда на Урале. Его место занял Якушев

    Документ начинает действовать 9 ноября. Новым полпредом назначен Владимир Якушев. До последнего времени он был главой Минстроя РФ. Теперь указом президента он освобожден от этой должности.

    Николай Цуканов был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе 26 июня 2018 года. Его политическая деятельность началась в 2005 году. Тогда он стал мэром муниципального образования Гусевский городской округ, позже — главой Гусевского муниципального района Калининградской области. В период с 2010 по 2016 год являлся губернатором региона. В 2016–2017 годах был полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе, с 25 декабря 2017 года стал помощником президента Российской Федерации.

    Владимир Якушев являлся вице-губернатором Тюменской области в то время, когда регион возглавлял Сергей Собянин. С марта 2004 года Якушев стал мэром Тюмени, а в ноябре 2005 года — губернатором региона. Это кресло он занимал до 18 мая 2018 года. После этого получил портфель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Кто займет его место, неизвестно.