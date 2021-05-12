Эрдоган заявил Путину, что Турция собирается преподать урок Израилю

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Одним из главных на повестке был палестинский вопрос.

О беседе политиков сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Эрдогана. В ходе разговора Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок.

С этой целью, по его словам, Турция продолжит инициативы на всех уровнях. Эрдоган добавил, что в ситуацию должен вмешаться Совбез ООН, чтобы дать Тель-Авиву «четкие сигналы прекратить нападения».

Эскалация израильско-палестинского конфликта началась вечером 11 мая. Сегодня Тель-Авив заявил, что по территории страны со стороны сектора Газа было выпущено более тысячи ракет. Жертвами стали пять израильтян, более 200 были ранены. В результате ответных ударов по сектору Газа погибли более 30 человек, 10 из них дети, еще 203 человека пострадали.

Глава генштаба армии Израиля Авив Кохави в телеобращении к гражданам страны заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа может быть расширена в случае необходимости.