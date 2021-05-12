Обострение конфликта между Израилем и Палестиной сравнили с горящей соломой

Обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной не приведет к великой войне, направленной на уничтожение евреев и мусульман во всем мире. Активная фаза такого противостояния не сможет продлиться долго, заявил «360» эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По мнению специалиста, решить израильско-палестинскую проблему вряд ли удастся, этот вопрос можно только снова отложить на какой-то срок, как делалось неоднократно в течение полувека.

«Противостояние Израиля и Палестины — старая рана. Она вроде залеченная, но стоит немного тронуть, как кровь течет снова. Но из-за того, что эта рана старая, методы ее врачевания тоже известны», — пояснил Журавлев.

Эксперт убежден, что Израилю не стоит опасаться, что против него единым фронтом выступят мусульманские государства. Такой сценарий маловероятен. Возможно неприятие рядовыми гражданами-мусульманами.

«Но такая эмоциональная вещь не может длиться долго. Это как солома — горит жарко, но недолго. Активная фаза вряд ли продлится долго. Потом стороны продолжат ненавидеть друг друга тихо», — добавил он.

Журавлев подчеркнул, что разрешить спор можно только через создание Палестинского государства, на что Израиль вряд ли пойдет. Ведь в этом случае от него самого мало что останется.

«Израиль осваивал, культивировал, развивал многие регионы, которые в случае создания Палестинского государства придется передать палестинцам. Само израильское население не примет такого решения», — пояснил эксперт.

Он напомнил о попытках найти компромисс и создать палестинскую автономию, но это опять же вызвало резкое неприятие консервативной части израильского общества.

«В теории решение есть, но я не очень верю, что в Израиле найдется политик, который сможет разрешить эту проблему и остаться в живых», — заключил Журавлев.

По данным израильских военных, более тысячи ракет было выпущено по южной и центральной частям страны с начала обострения конфликта. В городах открыты общественные бомбоубежища, приостановлена работа детских садов. Представители палестинского движения ХАМАС заявляли, что массированные обстрелы Израиля — ответ на авиаудары по территории Палестины.

Сильные столкновения между израильским и арабским населением сейчас происходят в городе Лод. Там введен режим чрезвычайного положения.