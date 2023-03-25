Власть 25 марта 2023, 15:43 Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки Лидер Турции Эрдоган поблагодарил президента РФ Путина за продление зерновой сделки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и поблагодарил его за продление зерновой сделки. Об этом написал ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Стороны обсудили шаги по улучшению двусторонних отношений и события на Украине.

Реклама

«Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы», — рассказали в канцелярии.

Эрдоган подчеркнул, что Турция желает скорейшего завершения конфликта на Украине дипломатическим путем. Кроме того, он убежден, что Турция и Россия могут предпринять «новые шаги» на основе согласованного в Сочи экономического партнерства — не уточняется, какие именно.

Три дня назад Реджеп Тайип Эрдоган в одном из интервью сообщил, что в ближайшее время рассчитывает на переговоры с Путиным о возможных поставках в Африку муки, которую Турция переработает из российского зерна.