Мир 22 марта 2023, 22:52 Эрдоган запланировал провести переговоры с Путиным в ближайшие два дня Президент Турции Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два дня YouTube

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу NTV, что рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие два дня. Темой беседы станет возможность поставок в страны Африки муки, которую Турция переработает из российского зерна.

Турецкий лидер напомнил слова Путина, что зерно не поставляется в африканские страны, а идет в Европу.

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«Он сказал: „Давайте отправим зерно в слаборазвитые африканские страны“. Я ему ответил: „Вы отправляйте зерно, а мы сделаем из него муку и отправим в слаборазвитые страны“. У нас есть такое соглашение. Через два-три дня у нас будут переговоры, мы это обсудим», — сообщил Эрдоган.

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Одной из тем разговора стала зерновая сделка. В ходе переговоров министры согласились с важностью бесперебойных поставок зерна для решения мирового продовольственного кризиса.