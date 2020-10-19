Елецкий подросток водил хоровод и жег цветы на мемориале героям ВОВ

Уголовное дело по статье о вандализме в отношении 17-летнего подростка инициировал Следком Липецкой области. Мальчик с группой детей осквернил мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны в Ельце.

На сайте регионального Следкома также сообщается, что подросток уже задержан. Вечером 16 октября он совместно с малолетними детьми водил вокруг «вечного огня» хоровод, жег цветы на венках и совершал другие хулиганские действия. Установлены все участники происшедшего, старшему исполнилось 17 лет, остальным — семь-девять лет.

«Учитывая, что четверо участников вандализма — малолетние, в силу своего возраста не способны осознавать последствий своих деяний и не могут быть привлечены к уголовной ответственности, отвечать за произошедшее придётся 17-летнему подростку», — говорится в сообщении Следкома.

За осквернение зданий или иных сооружений российское законодательство предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

В начале августа сочинская полиция задержала двух девочек, которые прыгали по мемориалу Великой Отечественной войны. Обе раскаялись в своих действиях.