Осквернившие памятник ВОВ в Сочи школьницы раскаялись в своем поступке

Полиция задержала двух девочек, которые прыгали по мемориалу Великой Отечественной войны в Сочи. Видеозапись инцидента на днях появилась в соцсетях. Они рассказали, что не хотели осквернять памятник. Об этом «360» сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

«С их слов, они не хотели осквернять мемориал. На учете в полиции они не состоят. С ними проведена профилактическая беседа и проводится проверка», — пояснил собеседник.

Видеозапись с прыгающими по мемориалу Великой Отечественной войны несовершеннолетними девочками появилась в социальных сетях 6 августа. Две девочки прыжками несколько раз забрались на памятный обелиск. Прохожий, который не попал в кадр, сделал им замечание. Как сообщил телеканал «Царьград», в полицию по этому поводу никто не обращался, однако правоохранительные органы заинтересовались роликом.

Ранее девочка-подросток в селе Карагай Пермского края осквернила местный памятник воинам Великой Отечественной войны. Она легла, накрылась одним из венков и сняла это на видео. Оказалось, что она из хорошей семьи. Родители обещали «поработать» над ней.