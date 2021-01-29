Электронный ресурс с учебниками среднего профобразования появится в России

Глава государства поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обеспечить создание электронного ресурса, на котором будут размещать учебные пособия, к 1 сентября 2022 года.

Президент России также поручил кабмину к 15 марта проработать введение ежемесячного денежного вознаграждения для педагогов, осуществляющих кураторство обучающихся. Кроме того, правительство должно будет рассмотреть возможность применения налогового вычета при осуществлении пожертвований для обновления материально-технической базы образовательных организаций.

Московский физико-технический институт (МФТИ) в пятницу объявил о запуске шести новых курсов в рамках развития дистанционного формата обучения. Курсы в сфере информационных технологий являются одними из самых популярных, так как IТ-специалисты все еще очень востребованы на рынке труде, отметили в МФТИ.