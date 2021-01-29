МФТИ запустил 6 новых образовательных программ для удаленки

Московский физико-технический институт (МФТИ) запустил шесть новых курсов по техническому образованию. Таким образом институт продолжает развивать дистанционный формат обучения.

На платформе массового онлайн-образования Coursera МФТИ появилось шесть новых образовательных курсов. Теперь всего их стало больше 80. По последним данным, общее число слушателей достигло почти 500 000.

Среди курсов есть и академические программы, и программы, созданные с индустриальными партнерами. Тематика самая разнообразная — от бизнес-аналитики до мониторинга космических объектов.

Одними из самых популярных на сегодняшний день являются курсы в сфере IT. По словам директора по дистанционным программам МФТИ Алексея Малеева, востребованность IT-специалистов на рынке труда все еще высока, а порог входа в профессию относительно невысокий. Освоить язык программирования можно за пару месяцев.

Например, можно изучить «Введение в Microsoft Power BI" — считается одним из самых популярных инструментов бизнес-аналитики в мире. Также запущен курс Competitive Programming for Beginners — англоязычная версия популярного курса МФТИ «Быстрый старт в спортивное программирование», собравший свыше 13 тысяч слушателей. Его признали лучшим в области программирования по версии EdCrunch.

Раскрыть процесс наблюдения за околоземным космическим пространством поможет курс Processing of Space Monitoring Information. Также представлена программа, знакомящая с основами научных исследований, лекции по классической механике и механике жидкости, а также курс про алгебраические методы в информатике.

Из-за ковидных ограничений дистанционное образование набирает популярность с каждым днем. В России этот формат активно развивается. Многие преподаватели из разных вузов предлагают курсы собственной разработки. И сейчас уже неважно, студент ты или нет, для таких программ важно только желание.

Еще в середине 2020 года удаленку многие воспринимали как вынужденную и временную меру. Сейчас изменился не только подход, но и производство онлайн-программ. В частности, в МФТИ при разработке онлайн-курсов сотрудничает с крупными российскими и иностранными компаниями, такими как Яндекс и МегаФон.