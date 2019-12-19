Эксперт оценил результаты голосования по импичменту Трампа

«Это решение было предсказуемым, более того, оно было предсказуемым изначально, как только была инициирована тема импичмента. Точно так же предсказуемо то, что в сенате не пройдет импичмент. В сенате нужно не простое, а квалифицированное большинство. Но в сенате он (импичмент. — RT) даже не получит простого большинства, потому что республиканцы в сенате однозначно заявляют о том, что они не поддержат импичмент. В данном случае расклад сил был понятен изначально», — отметил Шаповалов.

По словам специалиста, процедура импичмента — это специальная стратегия.

«Импичмент — это ключевая технология избирательной стратегии Демократической партии на президентских выборах, его основная задача — поддерживать в информационном пространстве негативные настроения в отношении Трампа на протяжении нескольких месяцев накануне президентских выборов», — резюмировал Шаповалов.

Ранее Дональд Трамп назвал итоги голосования в Палате представителей Конгресса самоубийством Демократической партии США.