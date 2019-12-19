    19 декабря 2019, 10:41

    Эксперт оценил результаты голосования по импичменту Трампа

    Ольга Ситникова

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отреагировал на голосование по делу Дональда Трампа. Палата представителей конгресса США поддержала импичмент президента. Об этом сообщил сайт RT.

    «Это решение было предсказуемым, более того, оно было предсказуемым изначально, как только была инициирована тема импичмента. Точно так же предсказуемо то, что в сенате не пройдет импичмент. В сенате нужно не простое, а квалифицированное большинство. Но в сенате он (импичмент. — RT) даже не получит простого большинства, потому что республиканцы в сенате однозначно заявляют о том, что они не поддержат импичмент. В данном случае расклад сил был понятен изначально», — отметил Шаповалов.

    По словам специалиста, процедура импичмента — это специальная стратегия.

    «Импичмент — это ключевая технология избирательной стратегии Демократической партии на президентских выборах, его основная задача — поддерживать в информационном пространстве негативные настроения в отношении Трампа на протяжении нескольких месяцев накануне президентских выборов», — резюмировал Шаповалов.

    Ранее Дональд Трамп назвал итоги голосования в Палате представителей Конгресса самоубийством Демократической партии США.