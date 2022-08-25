Служба безопасности Украины (СБУ) может предпринять попытку спровоцировать российскую сторону на чрезмерное применение силы, в том числе и за счет убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

«Возможно, что они (СБУ — прим. ред.) пытаются спровоцировать российское правительство на чрезмерное применение силы», — сказал Блэк в интервью РИА «Новости».

Он заявил, что практически не сомневается в замешанности СБУ в убийстве Дугиной. При этом экс-сенатор отметил, что является одним из 72 людей в списке правительства Украины, которые обвиняются киевским режимом в пророссийской пропаганде.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. Это произошло из-за того, что в ее автомобиле активизировали взрывное устройство. ФСБ заявила, что за убийством девушки стоят спецслужбы, а исполнителем преступления является гражданка Украины Наталья Вовк. После убийства Дугиной женщина скрылась в Эстонии.