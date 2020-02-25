Экс-президента Египта похоронят с воинскими почестями

Бывший президент Египта Хосни Мубарака будет похоронен с воинскими почестями. Такой приказ отдал действующий глава страны.

«Церемония похорон экс-президента Мубарака состоится с воинскими почестями по приказу президента Абдель Фаттаха ас-Сиси», — сообщил адвокат экс-президента Фарид ад-Диб телеканалу Sada el-Balad.

Мубарак скончался в возрасте 91 года в Каире. Власти Египта со среды объявили трехдневный траур.

Против бывшего главы Египта были заведены уголовные дела, поэтому часть египетских СМИ ранее писали о возможности проведения похорон без почестей.

Хосни Мубарак скончался 25 февраля. Он управлял Египтом в течение 30 лет с 1981 по 2011 год.