Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Официального подтверждения этой информации пока нет. По информации издания, Мубарак скончался в Каире.

Мубарак управлял Египтом 30 лет. Он занял пост президента в 1981 году и оставался главой страны до революции в 2011 году.

Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 года. После средней школы он поступил в Военную академию. Будущий президент окончил ее с отличием в 1949 году, получив степень бакалавра военных наук, и заслужил чин лейтенанта. На следующий год Мубарак поступил в Академию ВВС, где получил еще одну степень бакалавра — на этот раз авиационных наук.

В 1959–1960 годах Мубарак учился в Фрунзенском военном авиационном училище в СССР. За эти годы он освоил управление бомбардировщиками Ил-28 и Ту-16. Спустя четыре года он вновь вернулся в Советский Союз за образованием, но уже как член египетской военной делегации — Мубарак проходил курс штабного обучения в Военной академии имени Фрунзе.

В апреле 1975 года действующий глава Египта Анвар Садат назначил Хосни Мубарака вице-президентом страны. 6 октября 1981 года Садата убили, а уже 14 октября Мубарак стал президентом.