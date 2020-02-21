Шнуров стихами ответил всем, кто интересуется его политической карьерой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал в стихах реакцию, возникшую на фоне его вступления в «Партию роста».

В четверг на встрече в Петербурге Шнуров получил от главы фракции Бориса Титова партбилет и намекнул на свое участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

В своем Instagram музыкант разместил скриншот ленты новостей, в которых везде фигурирует упоминание о его политической деятельности. В стихах он выразил радость, что «всем не безразличен», и что цеплят по осени считают.

Источник фото: Instagram

Пользователи социальной сети, в комментариях неоднозначно реагируют на то, что Шнуров теперь политик. Они предполагают, что больше не будет задорных песен, потому что с такими текстами могут и партбилет отнять.

Ранее лидер фракции Оксана Дмитриева предположила, что музыкант будет выступать в качестве представителя недоверчивого к политике поколения.