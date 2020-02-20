Стало известно, зачем Шнурова взяли в политическую партию

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно вступил в «Партию роста» будет выступать в качестве представителя недоверчивого к политике поколения.

Такое предположение сделала лидер фракции Оксана Дмитриева в беседе с «РИА» Новостями.

На встрече в Петербурге Шнуров получил от главы фракции Бориса Титова партбилет и намекнул на свое участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

По словам Дмитриевой, поколение людей, которые сейчас в возрасте от 35 до 50 лет, начинавшие свою трудовую деятельность после перестройки, выброшено из политики, плохо объединяется и защищает свои интересы.

«Это поколение как бы индивидуалистическое, прагматическое, не верящее в политиков, во власть, и вообще никому не верит и не знает, зачем нужно идти голосовать, зачем нужно идти разбираться в политике», — рассказала она.

Дмитриева отметила, что Шнуров подходит под определение представителя такого поколения.

Лидер фракции добавила, что граждане более старшего и младшего возраста более активно участвуют в политике, поэтому их социальные запросы понятны государству.

«Молодежь мы видим — она и в протестах участвует, и в выборах, и более старшее поколение тоже. У них разные судьбы, разные способы выражения своей позиции, но тем не менее», — пояснила политик.

Ранее российский композитор Юрий Лоза выразил свое неодобрение на решение Сергея Шнурова реализоваться на политической арене.