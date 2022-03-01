Флешмоб в поддержку участников спецоперации в Донбассе запустили в Чечне

Чечня решила поддержать участников специальной военной операции в Донбассе. Для этого в соцсетях запустили флешмоб «#МыРезерв», сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Друзья, хочу сообщить о запуске флешмоба „#МыРезерв“!» — написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что многие века жители страны отличались патриотизмом, воинской доблестью и готовностью защищать интересы своего государства.

«Мы все видим героизм, который сегодня проявляют наши братья — сотрудники силовых структур в рамках спецоперации, проводимой на Украине! И если этого потребуют обстоятельства, каждый из нас готов присоединиться к ним», — отметил министр.

В своем сообщении Дудаев призвал отмечать посты о спецоперации хештегом «МыРезерв».

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Россия должна принять жесткие меры в отношении западных политиков, которые объявили абсурдные антироссийские санкции. По его словам, российская сторона должна действовать зеркально.