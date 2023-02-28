Власть 28 февраля 2023, 09:24 Единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами захотели ввести в России Депутат Федоров: в России нужна льгота на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Евгений Федоров выступил с идеей ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, у которых есть дети с инвалидностью. Он направил предложение главе Минтруда Антону Котякову. Копия документа оказалась в распоряжении RT.

Парламентарий отметил, что, по оценкам Минтруда, в России в конце 2022 года насчитывалось 725 тысяч детей с инвалидностью. Для многих таких семей жизненно важно иметь личное транспортное средство. Ведь на общественном транспорте людям с ограниченными возможностями трудно или невозможно передвигаться.

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Однако в стране сейчас нет единой федеральной льготы при оплате транспортного налога для этой категории граждан, заметил депутат. Федоров напомнил, что некоторые регионы приняли законодательные нормы, по которым машины родителей с детьми-инвалидами освобождены от уплаты транспортного налога. В других субъектах России владельцы таких автомобилей не должны платить налоги, если мощность двигателя транспортного средства не превышает конкретных показателей.

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«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства», — написал в обращении парламентарий.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что оформление документов на поддержку семей с детьми необходимо упростить.