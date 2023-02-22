Общество 22 февраля 2023, 17:01 Мишустин поручил упростить оформление документов на поддержку семей с детьми Мишустин: документы на поддержку семей с детьми должны оформляться автоматически freepik

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Семьи с детьми не должны бегать по инстанциям с документами для оформления пособий и прочих выплат. Например, при подаче заявлений на социальные налоговые вычеты. Все должно проходить в проактивном, то есть автоматическом, режиме. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством, сообщило РИА «Новости».

«Президент предложил поднять размер социального налогового вычета по расходам на обучение наших ребят более чем вдвое, с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А собственное обучение, лечение либо приобретение лекарств — со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Причем оформлять их следует в проактивном режиме», — заявил глава кабмина.

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Мишустин подчеркнул, что важно, чтобы государственная поддержка российским семьям была доступна как можно скорее.

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Накануне глава государства в послании Федеральному собранию заявил, что программа материнского капитала должна распространиться и на жителей новых регионов страны: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.