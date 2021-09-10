«Единая Россия» внесла в Госдуму закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

В «Единой России» подготовили законопроект, предполагающий наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов. Об этом в своем Теlеgrаm-канале написал депутат Александр Хинштейн.

Закон, ужесточающий наказание за педофилию, сегодня внесли в Госдуму. Авторы поправок предлагают сажать на пожизненный срок любого педофила, если преступление сопряжено с насилием или тяжкими последствиями либо совершено в отношении двух и более несовершеннолетних. Максимально жесткое наказание также предусматривается за любое повторное преступление.

Хинштейн указал, что сегодня пожизненное наказание могут назначить только за надругательство над ребенком младше 14 лет. Авторы законопроекта предложили повысить возраст потерпевших.

В «Единой России» также начали готовить закон о постоянно контроле за теми, кто вышел на свободу. Речь идет о лицах, чьи действия не подпали под пожизненное заключение.

«Любой, кто совершил преступление против ребенка, должен нести максимально суровое наказание. Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит, он должен находиться под неусыпным присмотром», — написал парламентарий.

В России все чаще происходят самосуды над педофилами. Ранее «360» объяснил, почему это плохой выход.