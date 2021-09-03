Самосуды над педофилами в России встречаются все чаще. Проблема в недоверии к системе правосудия

Накануне житель Самары признался в убийстве друга, которого заподозрил в изнасиловании своей восьмилетней дочери. Преступлений, связанных с самосудом над педофилами, в России достаточно много. Если полиция не успевает вовремя взять человека под стражу, с ним стремятся расправиться местные жители, потрясенные преступлениями против детей. Но суд Линча — плохой выход не только для самих «карателей», но и для общества в целом.

Самарский Линч

Житель Самары Вячеслав накануне пришел в полицию, чтобы рассказать о совершенном убийстве. Он расправился с другом семьи Олегом, которого заподозрил в изнасиловании своей восьмилетней дочери — увидел в телефоне товарища видео интимного характера, в котором участвовали Олег и ребенок. Там же был ролик и с другой малолетней девочкой.

Против погибшего ранее уже были заведены дела о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних, однако разъяренный самарец добрался до мужчины раньше правоохранителей.

Подруга семьи убитого Галина рассказала «360», что давно была знакома с семьей Олега — ни жены, ни детей у него не было, были только мать и сестра. Галина знала убитого как порядочного, доброго и отзывчивого человека. В то, что он мог насиловать детей, женщина верить отказалась.

«У всех телефоны запаролены, и если человек занимается такими делами, он будет это скрывать. Но по отношению Олега к маме, сестре и бабушкам не могу в это поверить», — призналась она.

Мать предполагаемого педофила рассказала «360», что ее сын не мог насиловать детей, тем более что девочек постоянно оставляли с ним.

«Няньку нашли! Он сидел, все нормально было. В этот раз, скорее всего, мне кажется, он датый был, потому что не может быть такого. Он с удовольствием всегда сидел с девчонками, все нормально было», — поделилась она.

Ярость против справедливости

В России так называемый суд Линча, особенно в отношении педофилов, достаточно распространен. После резонансных дел люди требуют смерти для виновных, в очередной раз поднимаются споры о возвращении смертной казни, но пока мораторий на нее не снят, месть и справедливое, по мнению разъяренных людей, наказание иногда приводятся в исполнение самостоятельно.

Именно это случилось в Самаре. А до этого в Верхней Пышме трое местных жителей расправились с мужчиной, которого дети в шутку обвинили в домогательствах. Он погиб, и теперь его убийц судят. Дагестанские силовики спасли пастуха-педофила, который похитил ребенка, от самосуда местных жителей. А сейчас тюменцы требуют выдать им на растерзание экс-силовика, признавшегося в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы.

По мнению судебного эксперта по уголовным делам, связанным с психологическим насилием, Евгения Волкова, у человека зачастую нет адекватных механизмов самоконтроля, тем более в экстремальных эмоциональных состояниях.

«Человек так устроен, что он может терять контроль — тогда речь идет не о выборе. Состояние сильного эмоционального возбуждения может длиться долго и приводить к таким самосудам», — уверен он.

А если люди еще и видят, что государство само ведет себя как бандит и хулиган, самосуд свершается просто на каждом шагу — и этому никакие законы не помешают Евгений Волков.

При этом реальные состояния аффекта, в которых человек не контролирует свои действия и может неосознанно убить предполагаемого виновника, случаются не так часто и длятся очень недолго — порядка 10 минут. Адвокат Данила Ткаченко подчеркнул, что на практике, если между моментом обнаружения преступления и моментом убийства проходит даже несколько часов, вероятность того, что судебная экспертиза подтвердит состояние аффекта, очень мала.

Традиция самосуда

Природа распространенности самосуда в России может крыться в недоверии людей к власти и судебной системе, уверена директор Центра психологического консультирования ВШЭ Ирина Макарова.

Недоверие к суду подпитывает аффект, вызывает ощущение, что наказания, соответствующего той вине, которая лежит на человеке, не последует. То есть самосуд является следствием того, что происходит в обществе, что мы не доверяем системе, которая должна назначать адекватное вине наказание Ирина Макарова.

При этом темы, касающиеся детей, вызывают наиболее сильную эмоциональную реакцию, считает психолог. Это обусловлено в первую очередь тем, что ребенок беззащитен перед взрослым, склонен ему доверять и зачастую не понимает, когда в отношении него совершают преступление.

«И когда этим пользуются взрослые люди, это вызывает самые бурные и самые сильные архаичные эмоции, которые трудно сдерживать», — убеждена Макарова.

Психолог Андрей Зберовский уверен в том, что пока в России не будет возвращена смертная казнь для педофилов-рецидивистов, самосуды будут повсеместными. Потому что по статистике сексуальные преступления против несовершеннолетних совершаются неоднократно, а после выхода осужденного из мест заключения повторяются снова.

Наказание линчевателям

По словам адвоката, в случаях самосуда зачастую дают меньшие сроки, чем за обычное убийство. Преступление жертвы расправы, как правило, засчитывается как смягчающее обстоятельство второго преступления.

Однако самосуд может принести серьезные проблемы не только в виде уголовной статьи и тюремного срока. По словам Макаровой, люди часто страдают от посттравматических состояний после подобных убийств под влиянием сильных эмоций.

«Когда это самообладание возвращается, наказание выражается не только в судебном решении и реально полученном сроке, но и в психологической тяжести ситуации, где человек оказался непосредственным участником, совершил убийство. Это тяжелая психологическая травма для человека, даже если он делает это во имя справедливости», — заключила психолог.