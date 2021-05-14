Сенатор Королев объяснил происшествие с его машиной в Липецке проблемами с сердцем

В Сети разошлось видео, на котором бывший губернатор Липецкой области, сенатор Олег Королев неровно едет по Липецку на своем Lexus на спущенных колесах и периодически выскакивает на разделительную полосу. Чиновник объяснил, что за рулем у него «придавило сердце».

«Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой», — приводит «Коммерсант» слова Королева.

Сенатор заверил, что никаких аварий он не совершал. Королев сослался на погоду и добавил, что на следующий день после происшествия выпил нужные лекарства «на всякий случай».

Видео с машиной экс-губернатора распространили в Telegram. На кадрах видно, что внедорожник губернатора мотает из стороны в сторону, а от резины на колесах почти ничего не осталось.

Олег Королев возглавлял Липецкую область 20 лет с 1998 года. Осенью 2018 года он стал сенатором от региона.