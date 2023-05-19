Власть 19 мая 2023, 10:21 «Единая Россия» подтвердила выдвижение Собянина на новый срок мэра от партии «Единая Россия»: Сергей Собянин будет выдвигаться на новый срок мэра столицы от партии Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице 10 сентября вновь пройдут выборы на пост мэра. Действующий глава города Сергей Собянин в этом году баллотируется от партии «Единая Россия». Эту информацию подтвердила замруководителя исполкома московского городского регионального отделения фракции Ирина Елиферова.

«Выдвижение состоится на партийной конференции. Ее дату определят после опубликования решения о назначении выборов», — уточнила она.

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Собянин входит в бюро высшего совета партии «Единая Россия». В 2021 году он возглавил партийный список на выборах Государственной думы. Елиферова отметила, что он многое сделал для развития столицы и для реализации народной программы «Единой России» в том числе.

Сергей Собянин уже в третий раз идет на выборы на должность мэра Москвы. В 2010 он был назначен на пост впервые, а затем в 2013 и 2018 годах самовыдвигался.

Специалисты добавили, что, по данным свежего исследования Russian Field, за Сергея Собянина уже сейчас готовы голосовать 67% от всех опрошенных и 74% от тех, кто намерен участвовать в выборах.

Ранее первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что партия выдвинет внука Геннадия Зюганова на выборах мэра Москвы.