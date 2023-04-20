Общество 20 апреля 2023, 01:04 Партия КПРФ выдвинет внука Геннадия Зюганова на выборах мэра Москвы Депутат ГД Афонин: КПРФ рекомендовала внука Геннадия Зюганова на пост мэра Москвы Pixabay

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На пост мэра Москвы на предстоящих в сентябре выборах рекомендовали кандидатуру внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, его процитировал ТАСС.

Обсуждение кандидатов в губернаторы, законодательные собрания и в мэры Москвы прошло в среду на заседании кадровой комиссии при президиуме ЦК КПРФ.

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«После обсуждения решили единогласно рекомендовать на этот пост (мэра Москвы — прим. ред.) члена бюро Московского горкома, председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова», — сообщил Афонин.

У Леонида Зюганова «за плечами два созыва в гордуме», политик хорошо знает проблемы столицы и пользуется поддержкой внутри партии, отметил депутат. Афонин назвал Леонида Зюганова молодым, ярким и перспективным кандидатом с достаточным авторитетом для такой кампании.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 10 сентября.