Власть 12 сентября 2023, 16:49 «Единая Россия» одержала абсолютную победу на муниципальных выборах в Новой Москве Попов: ЕР одержала абсолютную победу на муниципальных выборах в ТиНАО Москвы РИА «Новости»

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На муниципальных выборах в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы партия «Единая Россия» одержала абсолютную победу. Об этом заявил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

Он также сообщил, что результаты выборов уже известны, так как все протоколы были введены в ГАС «Выборы» и нигде не возникло проблем с их подсчетом.

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По словам Попова, всего в рамках выборов распределили 162 мандата. Победу одержал один кандидат от партии «Новые люди», один кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду», шесть самовыдвиженцев и 154 кандидата от партии «Единая Россия».

Голосование проходило в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. Кампания прошла в 13 муниципальных образованиях города.

Ранее Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра столицы. В них приняли участие 3 миллиона 325 тысяч 120 избирателей.