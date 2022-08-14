Десятки человек эвакуировали после отравления жителей московской пятиэтажки и приехавших к ним врачей

Жителям одной из квартир московской пятиэтажки внезапно стало плохо, сообщил источник «360». Москвичи вызвали бригаду скорой помощи. Когда медики прибыли на место, им тоже стало плохо. В результате эвакуировали весь подъезд.

Источник уточнил, что речь идет о доме 11 на улице 40 лет Октября в Москве.

Вскоре на месте были уже четыре кареты скорой помощи. Отравляющий запах начал расползаться по всему дому. Представители экстренных служб решили эвакуировать жильцов всего подъезда.

«Эвакуировано от 30 до 40 человек, находятся у подъезда. На месте четыре кареты „103“», — рассказал источник в экстренных службах. По его словам, три человека отравились неизвестным веществом. Их удалось спасти при помощи лекарств на месте, врачи отправили их в больницы.

«По запаху определить вещество не могут, людям в подъезде становится плохо, „103“ на месте — сразу вышли, плохо», — уточнил источник.