Дворника-героя и школьницу наградили посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» десятилетнюю курскую школьницу Катю Немцеву и 52-летнего дворника из Еврейской автономной области Станислава Фальбийчука.

С указом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. В конце января девочка попыталась спасти подругу, провалившуюся под лед реки Сейм. У нее не хватило на это сил, и обе погибли.

Ранее Катю наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» глава СК Александр Бастрыкин.

В конце мая Станислав Фальбийчук заглох около карьера близ села Калинино. В этот момент в карьере тонули две школьницы. Мужчине удалось спасти одну из них. Он утонул, когда вернулся в воду за второй девочкой.

В середине октября Путин за большой вклад в укрепление систем финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградил главу Счетной палаты России Алексея Кудрина орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.