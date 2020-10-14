Путин наградил Кудрина орденом «За заслуги перед отечеством»
Главу Счетной палаты России Алексея Кудрина приказом президента РФ Владимира Путина в среду, 14 октября, наградили орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. В документе сказано, что он Кудрин был отмечен за большой вклад в укрепление системв финансовго контроля и многолетнюю добросовестную работу.
Также орденом Александра Невского наградили сенатора Андрея Турчака — «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность. Аналогичная награда была дана главе департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну.
Орденом Почета была отмечена российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.