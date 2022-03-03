Роскосмос остановит поставку ракетных двигателей в США

Роскосмос объявил, что больше не будет поставлять ракетные двигатели в Соединенные Штаты. Такое заявление сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, своих метлах, не знаю на чем. Но по крайней мере наши поставки мы замораживаем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Все космические аппараты, сделанные в России в ближайшее время, будут с двойным назначением, учитывая реалии ситуации в стране.

По словам Рогозина, Роскосмос проводит переговоры с правительством о том, чтобы обязать органы власти и российских операторов закупать космические услуги исключительно у госкорпорации.

Кроме того, он заявил о прекращении сотрудничества с Германией по совместным экспериментам в российском сегменте МКС. Россия будет их проводить самостоятельно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рогозин собирается урезать зарплату себе и другим топ-менеджерам госкорпорации из-за западных санкций.