Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в условиях санкций принял решение о сокращении собственной зарплаты на 30%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В условиях санкций генеральный директор госкорпорации „Роскосмос“ Дмитрий Рогозин дал поручение на 30% сократить свою зарплату», — отметил собеседник агентства.

По его словам, Рогозин не единственный, кого затронули изменения в зарплате. Вместе с ним сокращение заработной планы коснулось топ-менеджеров госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли.

В конце февраля Рогозин написал твит, в котором поинтересовался, каким образом Соединенные Штаты планируют справляться с управлением Международной космической станцией (МКС), если откажутся от сотрудничества с Россией. По его словам, космический мусор, «коим талантливые американские бизнесмены загадили околоземную орбиту», может нести угрозу для США и Европы. На это Рогозину ответил глава Space X Илон Маск. Он написал, что его компания вполне справится с ситуацией без помощи.

Однако 1 марта стало известно, что представитель NASA Дэниел Хуот заявил о поддержке связей с Роскосмосом для обеспечения нормальной работы МКС. По его словам, на российско-американском сотрудничестве в космической сфере санкции не скажутся.