«Два года нет нормального питания!» Депутат Госдумы пожаловался на полуголодное состояние

Экс-кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов пожаловался на условия работы в Госдуме. По его словам, депутаты уже два года не могут нормально питаться. Они вынуждены весь день работать голодными и постоянно недоедают.

Как сообщил URA.RU, коммунист сообщил, что в нижней палате парламента «уже два года нет нормального питания». Поэтому депутаты вынуждены покупать еду в ближайшем кафе и терпеть очереди в «магазинчике».

«Этот магазинчик на первом этаже (в Госдуме — прим. ред.) сходите с утра, посмотрите — там полтора, два яйца и депутаты с работниками аппарата верхом друг на друге покупают. Маленький, тесный (магазинчик — прим. ред.)», — отметил Харитонов.

В июле депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что Детский фонд ООН признал Украину самой недоедающей страной Европы. Почти 1,1 миллиона человек испытывают в республике голод.