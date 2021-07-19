Депутат Рады объявил о приходе на Украину «эпохи голода и нищеты»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозицонная платформа — За жизнь» Илья Кива высказался об отчете Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), в котором указано число недоедающих украинцев. В документе также сказано, что республика занимает первое место в Европе по количеству людей, которым не хватает продуктов питания.

Печальный антирекорд нардеп Украины прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ 1,1 миллион человек испытывают в Украине голод! Мы самая недоедающая страна в Европе. Слава Украине!», — написал Кива.

В опубликованном РИА «Новости» отчете ЮНИСЕФ сказано, что около 9,8 миллиона украинцев испытывают нехватку еды. Вынужденно пропускают приемы пищи 1,1 миллиона жителей республики. Это на 200 тысяч больше, чем было зафиксировано в предыдущих исследованиях ЮНИСЕФ.

На днях экс-депутат Рады Евгений Мураев предсказал, что люди вскоре могут выйти на улицы. Украина переживает кризис, республику, по его мнению, ждет развал.