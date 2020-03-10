Дорогу молодым и перспективным. Предприниматели поддержали идею досрочных выборов в Госдуму

Предприниматели из «Опоры России» решили поддержать досрочные выборы в Государственную думу. В парламент должны прийти молодые и яркие политики. Об этом «360» рассказал глава организации и член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Александр Калинин.

Лично я и мои коллеги относимся к переносу сроков положительно, потому что мы хотели бы, чтобы в Госдуму пришло больше молодых и ярких политиков, у которых есть опыт предпринимательской деятельности. Ведь повестка экономического роста и повышение дохода граждан считается самой востребованной на сегодняшний день Александр Калинин глава «Опоры России», член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.

По его словам, если Федеральное собрание примет поправки в основной закон страны, то депутаты получат расширенные права на формирование правительства, контроль его деятельности. А это значит, что они будут серьезно погружены в управление страной.

«И это логично, что с новыми полномочиями был бы избран новый состав. Поэтому мы поддерживаем перенос [выборов в Госдуму] на более ранний срок. Это позволит с новыми полномочиями, с новой командой выполнять задачи, которые поставлены», — отметил собеседник «360».

Среди них — повышение благосостояния граждан, рост экономики, независимость страны.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 10 марта предложил выбирать президента с помощью Госсовета. Также он высказался за проведение досрочных выборы в Госдуму. По его словам, это нужно сделать в том случае, если в России начнут действовать новые поправки в Конституцию. Депутаты должны проголосовать за или против них во втором чтении во вторник. Третье чтение пройдет 11 марта. Последним шагом станет проведение общероссийского голосования. Оно запланировано на 22 апреля.

UPD: Поправки о проведении досрочных думских выборов внесли в нижнюю палату парламента.