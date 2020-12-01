Зарплата победившей на выборах уборщицы выросла с вступлением в должность в 10 раз

Случайно избранная главой Повалихинского сельского поселения уборщица администрации Марина Удгодская значительно улучшила свое финансовое положение, вступив в должность.

Когда она работала уборщицей, получала всего три тысячи рублей в месяц, став главой поселения, она стала зарабатывать в 10 раз больше — 30тысяч рублей, рассказал в беседе с МК председатель регионального отделения партии пенсионеров за справедливость Валерий Громов.

«Уборщицей она получала три тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно», — рассказал Громов.

По словам чиновника, именно он предложил «выдвинуть ее в депутаты», потому что она была достаточно популярна у жителей сельского поселения. В центральном комитете партии пенсионеров за справедливость его идею поддержали и предложили Удгодской попробовать.

Теперь она возглавляет администрацию, ранее она там же мыла полы. В администрации Костромской области рассказали, что уборщица — это подработка, у нее также есть опыт работы сельским депутатом.