Ставшей мэром уборщице предложили идти в Госдуму

Работавшая уборщицей Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения. Партия пенсионеров предложила женщине баллотироваться в Государственную думу.

«Наша партия предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев», — привело издание «Подъем» сообщение пресс-службы партии.

Выборы депутатов Госдумы запланированы на 19 сентября 2021 года. Удгодская же выиграла выборы в Костромской области в сентябре. Она набрала 61,7% голосов, что позволило ей обойти действующего мэра поселения Николая Локтева. Кандидатуру главы поддержали лишь 48% местных жителей.

По словам женщины, она не планировала участвовать в выборах. Стать вторым кандидатом ее попросил сам Локтев, так как в противном случае голосования просто бы не было. По данным облизбиркома, Удгодская работала уборщицей в сельской администрации. При этом она имела опыт работы сельским депутатом.