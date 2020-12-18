Доктор Мясников опроверг слухи о предложении возглавить Роспотребнадзор

Его источники сообщили, что на должность Поповой рассматриваются несколько кандидатур — ее заместитель Ирина Брагина президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев и Александр Мясников.

Медик в интервью порталу URA.RU заявил, что предложений не было.

«Нет, не поступало. Только по приговору народного суда! Это только так кажется, что займешь должность и можешь все сделать правильно. На самом деле это долгий процесс перестройки системы. И практически всегда взгляд снизу кардинально меняется, как только ты попадаешь наверх. Солдату хочется меньше копать и бегать, но больше спать и есть. Офицер уже думает диаметрально противоположно», — сказал врач.

Передача о здоровье «Доктор Мясников» вошла в список самых любимых телевизионных передач этого года.