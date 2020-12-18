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    18 декабря 2020, 01:55

    Доктор Мясников опроверг слухи о предложении возглавить Роспотребнадзор

    Анастасия Кукова

    Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что ему не поступали предложения сменить Анна Попову на посту главы Роспотребнадзора. Слухи о его возможном назначении появились после публикации в Тelegram-канал «Незыгарь».
    Доктор Мясников опроверг слухи о предложении возглавить Роспотребнадзор

    Его источники сообщили, что на должность Поповой рассматриваются несколько кандидатур — ее заместитель Ирина Брагина президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев и Александр Мясников.

    Медик в интервью порталу URA.RU заявил, что предложений не было.

    «Нет, не поступало. Только по приговору народного суда! Это только так кажется, что займешь должность и можешь все сделать правильно. На самом деле это долгий процесс перестройки системы. И практически всегда взгляд снизу кардинально меняется, как только ты попадаешь наверх. Солдату хочется меньше копать и бегать, но больше спать и есть. Офицер уже думает диаметрально противоположно», — сказал врач.

    Передача о здоровье «Доктор Мясников» вошла в список самых любимых телевизионных передач этого года.