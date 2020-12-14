Составлен список любимых телепередач россиян в 2020 году

Спортивно-развлекательную программу с участием звезд спорта, эстрады и кино вновь начали показывать на Первом канале после четырехлетнего перерыва. Ведущими нового сезона стали фигуристы Алина Загитова и Алексей Ягудин. Тренерами проекта являются Илья Авербух, Елена Масленикова, а также двукратные чемпионы мира в танцах на льду Албена Денкова и Максим Ставиский.

Еще одна популярная в нашей стране передача — «Секрет на миллион» на НТВ. Летом этого года начался ее пятый сезон. В рамках программы ведущая Лера Кудрявцева узнает у российских звезд их секреты. За самые серьезные и большие тайны участники получают деньги. В новых выпусках появятся Никита Джигурда, Юрий Куклачев, Лариса Вербицкая и другие.

Также гражданам России полюбилось шоу «Голос. Дети». В феврале текущего года состоялся седьмой сезон детского песенного конкурса. Наставников проекта Пелагею и Светлану Лободу заменили Баста и Полина Гагарина.

Помимо прочего, наши соотечественники часто смотрят передачи о здоровье «Доктор Мясников» и «Знахарка».