Власть 04 апреля 2024, 17:15 Доклад генпрокурора России в Совфеде пройдет 24 апреля Клишас: доклад генпрокурора Краснова в Совфеде пройдет 24 апреля РИА «Новости»

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Доклад генерального прокурора России Игоря Краснова в Совете Федерации состоится на пленарном заседании 24 апреля. Об этом в Telegram-канале написал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Доклад запланирован на 24 апреля на заседании Совета Федерации», — сообщил он.

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Клишас добавил, что комитет СФ по конституционному законодательству проведет предварительное обсуждение доклада за день до него.

Выступление посвящается состоянию правопорядка в России за год. Генпрокурор отчитывается об этом ежегодно. В 2023 году доклад прошел 26 апреля. Краснов рассказал, что в 2022-м Россия доказала способность отвечать на вызовы и угрозы своему суверенитету, и в этот период было особенно важно обеспечить ее обороноспособность и общественную безопасность в стране, а также «не допустить снижения законности».