Ксению Шойгу избрали президентом Федерации триатлона России. Она поделилась своими планами

Ксения Шойгу избрана новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Выборы руководства организации прошли в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Кандидатуру Ксении Шойгу предложил теперь уже бывший глава федерации Петр Иванов, который 30 ноября получил должность президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Во время выборов Шойгу рассказала о своих достижениях. У нее семилетний опыт организации массовых мероприятий в любительском спорте. В 2020 году под ее руководством установлен рекорд мира. Одновременно 31 город стартовал в полумарафоне.

«Чем мы сильно удивили Книгу рекордов Гиннесса и, наверное, всю Россию в том числе», — призналась Шойгу.

В 2021 году она планирует провести первый триатлонный старт.

Любительский триатлон развивается активно и достаточно прогрессивно. Я сама являюсь любителем. В этом году преодолела свою первую половинку. Мне очень понравилось Ксения Шойгу президент Федерации триатлона России.

Шойгу по профессии экономист и финансист. Поэтому сейчас ее главная задача — поиск спонсоров, денег, позиционной привлекательности.

«И оборудование, и подготовка спортсменов, и база, и проведение профессиональных стартов, обмен международным опытом должны стоить каких-то денег. А их нужно найти или привлечь. Либо заработать», — отметила Шойгу.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, она хочет наладить взаимодействие с ЦСКА и международными организациями. С ЦСКА готовится большое соглашение, в котором будет около 12 пунктов.

Помимо этого, необходимо обеспечить круглогодичную подготовку спортсменов. Поэтому нужны профессиональные триатлонные базы.

«Мы ведем переговоры с рядом субъектов РФ и с Министерством спорта. Хотелось бы на следующий год увидеть по крайне мере две профессиональные базы по триатлону, где будет тренироваться сборная и ее составы, которые мы также будем собирать вместе», — сказала Шойгу.

По ее мнению, конкуренция всегда рождает успехи и ведет к прогрессу.

Также в планах Шойгу объединить массовый, любительский и профессиональный спорт. Такой подход позволить укрупнить спонсоров, собрать как можно больше средств на федерацию.

«И, конечно же, это большой эмоциональный всплеск и большая радость для спортсменов, когда они выступают для любителей, которые понимают, что сейчас происходит», — пояснила Шойгу.

Важно не забывать и паралимпийский спорт, напомнила новый президент Федерации триатлона России.

«Спорт у нас один, вне зависимости от того, какие возможности мы имеем», — пояснила Шойгу.

Еще необходимо развивать детский спорт — старты, частные и региональные школы. Важно поднять и медийность, сделать большую маркетинговую кампанию, которая позволит сделать триатлон популярным.

Не стоит упускать из виду и формирование тренерского коллектива. Туда войдут консультанты по бегу, технике в разных частях триатлона.

Ксении Шойгу 29 лет. Она занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. Также девушка — руководитель организации «Лига героев», которая проводит массовые спортивные мероприятия, в том числе проекты «Забег.РФ», «Гонка героев», «Арена героев».