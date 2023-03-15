15 марта 2023, 22:56
Дочь Кадырова стала куратором системы здравоохранения Чечни
Куратором системы здравоохранения Чечни назначили дочь Кадырова Хутмат
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат теперь будет курировать систему здравоохранения. Ранее она занимала пост замруководителя секретариата лидера республики, написал зампредседателя правительства региона Адам Алханов в Telegram-канале.
Он отметил, что решение о назначении в парламенте Чечни приняли по поручению главы республики.
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«Мы видим, что реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли», — отметил Алханов.
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По его мнению, под кураторством Хутман здравоохранение Чечни ждут огромные успехи и новые широкие возможности.
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат в 2021 году заняла должность министра культуры республики. Она внесла огромный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров Чечни.
В 2016 году Айшат возглавила модный дом Firdaws. На пост первого заместителя министра культуры Чечни ее назначили в сентября 2020 года.
Здравоохранение
Чечня
Рамзан Кадыров
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