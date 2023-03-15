Власть 15 марта 2023, 22:56 Дочь Кадырова стала куратором системы здравоохранения Чечни Куратором системы здравоохранения Чечни назначили дочь Кадырова Хутмат Telegram

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Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат теперь будет курировать систему здравоохранения. Ранее она занимала пост замруководителя секретариата лидера республики, написал зампредседателя правительства региона Адам Алханов в Telegram-канале.

Он отметил, что решение о назначении в парламенте Чечни приняли по поручению главы республики.

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«Мы видим, что реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли», — отметил Алханов.

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По его мнению, под кураторством Хутман здравоохранение Чечни ждут огромные успехи и новые широкие возможности.

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат в 2021 году заняла должность министра культуры республики. Она внесла огромный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров Чечни.

В 2016 году Айшат возглавила модный дом Firdaws. На пост первого заместителя министра культуры Чечни ее назначили в сентября 2020 года.