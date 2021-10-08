Дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни в 22 года
Парламент Чечни: старшая дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры страны
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат заняла должность министра культуры республики. Об этом сообщил представитель парламента Магомед Даудов, написало РИА «Новости».
Ранее Айшат была заместителем министра культуры, а теперь пошла на повышение. Даудов отметил, что такой карьерный рост Айшат продемонстрировала не просто так, а именно благодаря своей работе и ответственному отношению ко всем обязанностям.
По словам спикера, дочь Кадырова внесла огромный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров Чечни и вообще добилась хороших показателей по всем направлениям деятельности министерства.
«Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами», — ничуть не усомнился Даудов в будущем девушки, о чем написал в своем посте в Instagram.
Сейчас Айшат Кадыровой 22 года, она окончила Чеченский государственный университет. В 2016 году девушка возглавила модный дом Firdaws, а пост первого заместителя министра культуры Чечни заняла в сентября прошлого года.