Дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни в 22 года

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат заняла должность министра культуры республики. Об этом сообщил представитель парламента Магомед Даудов, написало РИА «Новости».

Ранее Айшат была заместителем министра культуры, а теперь пошла на повышение. Даудов отметил, что такой карьерный рост Айшат продемонстрировала не просто так, а именно благодаря своей работе и ответственному отношению ко всем обязанностям.

По словам спикера, дочь Кадырова внесла огромный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров Чечни и вообще добилась хороших показателей по всем направлениям деятельности министерства.

«Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами», — ничуть не усомнился Даудов в будущем девушки, о чем написал в своем посте в Instagram.

Сейчас Айшат Кадыровой 22 года, она окончила Чеченский государственный университет. В 2016 году девушка возглавила модный дом Firdaws, а пост первого заместителя министра культуры Чечни заняла в сентября прошлого года.