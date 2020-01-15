Добавит ответственности парламенту и не только. Что изменят предложения Путина?

«Я не думаю, что это принципиально меняет политическую систему. Хотя, конечно, в случае принятия поправок это добавляет ответственности парламенту. При том, что Россия остается президентской республикой и Конституцию менять не собираются. Но президент оставляет за собой право или даже обязанность в случае чего уволить любого министра, включая председателя правительства, отправить правительство в отставку. Это несколько меняет конфигурацию внутри исполнительной власти, добавляет с одной стороны определенную опцию, а с другой — обязанность», — считает политолог.

По его словам, парламентарии теперь будут нести непосредственную ответственность перед своим избирателем, рискуя мандатом.

Также собеседник «360» прокомментировал идею запретить губернаторам, членам правительства и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

«Нужно четко прописать параметры возможных соискателей на высшие государственные или региональные должности: губернатор, вице-губернатор, члены правительства, депутаты», — заявил эксперт.

Мартынов, который среди других общественных деятелей и политиков слушал речь Путина в «Манеже», считает, что послание было направлено на внутренние проблемы России.

К сегодняшнему дню созданы определенные условия на внешнем контуре, решены многие вопросы, обеспечена обороноспособность на многие десятилетия вперед, созданы определенные финансово-экономические резервы, которые позволяют нам сегодня приступить к этим задачам Алексей Мартынов.

Он подчеркнул важность таких тем, как образование и охрана здоровья россиян.

«Это не бухгалтерские опции, не некие услуги, которые можно посчитать в рублях и копеечках. Это действительно основная государственная задача. Национальные проекты должны стать национальными проектами, а не набившей оскомину аббревиатурой», — заключил Мартынов.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию также предложил внести еще несколько поправок в Конституцию РФ. Глава государства считает нужным закрепить в документе регулярную индексацию пенсий, прописать минимальный размер оплаты труда — он не должен быть ниже прожиточного минимума. Принимать решение о поправках в Конституцию будут россияне на специальном референдуме.