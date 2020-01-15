Поправки в Конституцию вынесут на народное голосование

Владимир Путин предложил внести несколько поправок в Конституцию РФ. В их числе — закрепление в ней регулярной индексации пенсий, а также уточнение, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, поправки затронут и государственных служащих, а также президента страны. Однако окончательное решение о том, примут ли ту или иную поправку, будет за гражданами страны.

Путин подчеркнул, что считает эти поправки важными для развития России.

«Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать только в той части России, где не противоречат нашей Конституции», — сказал Путин.

Так, Путин предложил россиянам проголосовать за такие поправки:

1. Государственная дума должна не согласовывать, а утверждать премьера, вице-премьеров и федеральных министров. Совет Федерации — утверждать руководителей силовых структур.

2. Назначать руководителей силовых ведомств президент сможет только после консультаций с Советом Федерации.

3. Запретить губернаторам, членам правительства и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

4. Увеличить роль губернаторов на общероссийском уровне. А также закрепить в Конституции статус Госсовета.

5. Четко прописать в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не сможет быть ниже прожиточного минимума. А также закрепить в главном законе страны регулярную индексацию пенсий.

6. Убрать из Конституции поправку о том, что президент не может руководить страной два срока подряд — оставить просто «два срока».

7. Изменить критерии для выбора президента страны. Этот пост может занимать только тот, кто постоянно жил в России 25 лет и в прошлом не имел иностранного гражданства.